Liberoquotidiano.it - Arrestati 12 membri della "Werwolf Division": "Progettavano un attacco", cosa volevano colpire

La Polizia di Stato ha arrestato 12 persone accusate di appartenere a gruppo suprematista e neonazista denominato “”. Gli arresti, disposti dal gip del Tribunale di Bologna su richiestaProcura felsinea, sono avvenuti in diverse zone del territorio nazionale. Contestualmente, sono state effettuate altre 13 perquisizioni domiciliari. I reati contestati sono associazione con finalità di terrorismo, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e detenzione illegale di arma da fuoco. L'operazione è stata coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e dalla Direzione CentralePolizia di Prevenzione. I 12del gruppo suprematista e neonazista ribattezzato 'dalla Polizia vevano aderito a quella che viene definita dagli inquirenti "una vera e propria 'cellula organizzata, già in fase operativa e in grado di realizzare attentati anche con le tecniche usate dai cosiddetti 'lone wolves' (lupi solitari) sia suprematisti che jihadisti".