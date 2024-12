Secoloditalia.it - Ancora violenza e paura a bordo, capotreno aggredita da madre e figlia senza biglietto e scaraventata a terra

Leggi su Secoloditalia.it

sui treni,una brutale aggressione inferta a una giovanenell’esercizio delle sue funzioni. Euna volta l’ultimo episodio che ha costretto alle cure ospedaliere la 32enne malcapitatasotto choc per l’accaduto si registra sulla tratta ferroviaria ligure. Stavolta però a scatenare il panico e colpire sono in due. Due donne peraltro. Procediamo con ordine allora.Savona,dasprovviste di bigliettiSono all’incirca le 10 di questa mattina quando sull’Intercity 633 in viaggio tra Milano a Ventimiglia, all’altezza della alla stazione di Finale Ligure (Savona) laimpegnata a verificare i titoli di viaggio ai passeggeri, si rivolge alle due donne chiedendo loro di mostrare i biglietti per poterli vidimare.