Qui Prato. "Risaliamo la china, poi ci divertiremo»

Dopo lo 0-0 in trasferta sul campo del Cittadella Vis Modena, in casasi guarda al bicchiere mezzo pieno. "Sono moderatamente soddisfatto. Ho visto una squadra solida, che non ha concesso praticamente niente agli avversari, anche se in attacco non abbiamo costruito chissà quali palle gol - sono state le parole pronunciate dal tecnico biancazzurro, Marco Mariotti, dopo la gara dello stadio Allegretti - Se guardiamo la classifica in questo momento saremmo addirittura fuori dalla zona playout. Stiamo un po’ risalendo lae domenica dovremo fare una grande partita cercando di battere il Corticella. Sarà fondamentale avere la mentalità giusta e la voglia di essere disposti a soffrire per 90 minuti. Una volta usciti da questa situazione di difficoltà, allora sono certo che cie ci toglieremo delle soddisfazioni".