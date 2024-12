Ilfattoquotidiano.it - “Non per la politica, ma per i cittadini”: la Consulta lascia in piedi il ddl sull’Autonomia, ma cancella il modello Calderoli

L’autonomia differenziata non dev’essere un “fattore di disgregazione dell’unità nazionale e della coesione sociale”, ma “uno strumento al servizio del bene comune e della tutela dei diritti”. D’altra parte, “il popolo e la nazione sono unità non frammentabili: esiste una sola nazione così come vi è solamente un popolo italiano, senza che siano in alcun modo configurabili dei “popoli regionali” titolari di una porzione di sovranità”. In base alla Costituzione, quindi, è vietato interpretare l’autonomia secondo “una logica di potere con cui risolvere i conflitti tra diversi soggetti politici”, o attribuire nuove competenze alle Regioni in base a “valutazioni meramente politiche“. In poche frasi, la Corte costituzionale polverizza il nucleo ideologico della riforma, pensata dal ministro degli Affari Regionali Robertocome un tributo al sogno leghista delle origini: la rivincita del Nord operoso sul Sud parassita e Roma ladrona.