New York Film Critics Circle Awards 2024 | vincono The Brutalist e Adrien Brody

Leggi su Cinefilos.it

NewTheL’epicostorico di Brady Corbet “The” è stato il grande favorito ai New, portando a casa due premi importanti per il migliore attore per.Essendo il più antico gruppo di critici negli Stati Uniti, il NYFCC è visto come un indicatore della stagione dei premi, tanto che il suo vincitore del premio come migliorspesso è correlato a una nomination all’Oscar per il miglior. Da quando gli Oscar sono stati estesi a 10 candidati per il migliornel 2009, solo due vincitori del NYFCC, “Carol” (2015) e “First Cow” (2020), non sono riusciti a ottenere nomination all’Oscar nella categoria.Di seguito tutti i vincitori dei NewBest: “The” (A24)Director: RaMell Ross, “Nickel Boys” (Amazon MGM Studios)Actor:, “The” (A24)Actress: Marianne Jean-Baptiste, “Hard Truths” (Bleecker Street)Supporting Actor: Kieran Culkin, “A Real Pain” (Searchlight Pictures)Supporting Actress: Carol Kane, “Between the Temples” (Sony Pictures Classics)Screenplay: “Anora” (Neon) — Sean BakerAnimated: “Flow” (Januss/Sideshow)Cinematography: “Nickel Boys” (Amazon MGM Studios) — Jomo FrayFirst: “Janet Planet” (A24) — Annie BakerInternational: “All We Imagine as Light” (Januss/Sideshow)Non-Fiction: “No Other Land” (ImmerGutee)Student Prizes: Alexander Swift (Undergraduate, Vassar) and Drew Smith (Graduate, NYU)Special Award: To Save and Project: The MoMA International Festival ofPreservationCinefilos.