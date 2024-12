Oasport.it - LIVE Giesen-Monza 0-0, Champions League volley in DIRETTA: 10-14. Allungo dei brianzoli

12-17 MUROOO AVERILL!12-16 ta carburando Szwarc, che sigla il quinto punto personale.12-15 Diagonale perfetto di Champlin.11-15 Block out a segno per Marttila.11-14 Atterra fuori il muro a 2 degli ospiti.10-14 Out l'attacco dei padroni di casa. Arriva il timeout di Stein.10-13 Pipe perfetta di Zaytsev.10-12 Non riesce la difficile difesa ai.9-12 ACE AVERILL!9-11 Non sbaglia la parallela Szwarc.9-10 Super murata di Roling.8-10 Diagonale lunga a segno per Mantha.7-10 MURO SZWARC!7-9 Errore in attacco di Wagner.7-8 Gran copertura di Gaggini ed attacco di Szwarc.7-7 ACE Champlin.6-7 Lungo il servizio di Kreling.5-7 Lo stesso Wagner manda in rete la battuta.5-6 Bella diagonale giocata da Wagner.