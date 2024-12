Anteprima24.it - Incidente al campus, Procura al lavoro: in ospedale stabili le condizioni di Carmine

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiRestano gravi ed prognosi riservata lediFiorillo, il venticinquenne di Eboli rimasto gravemente ferito dalla caduta del pino di 15 metri, avvenuto all’interno deldi Fisciano, nel primo pomeriggio di sabato. Nel reparto di rianimazione dell’azienda ospedaliera Ruggi di Salerno sono riusciti in un piccolo miracolo:zzare ledel giovane che lotta ancora per la sopravvivenza, mentre un abbraccio di solidarietà e sostegno è arrivato dalla comunità salernitana che si è messa in fila per donare il sangue dopo l’appello lanciato attraverso i social.Oggi a fornire informazioni sulle suedi salute è il primario del reparto di Rianimazione del Ruggi, Renato Gammaldi: “Siamo riusciti azzare ledel paziente, che resta in prognosi riservata” dice il primario invitando anche le persone che si sono rese disponibili a donare il sangue ad informarsi sulla reale esigenza perchè bisogna scaglionare le donazioni per non renderle vane.