Panorama.it - In Sicilia è guerra per l’acqua

tra poveri in. O meglio, èper. Sabato 30 novembre i sindaci di cinque paesi della provincia di Enna (Troina, Sperlinga, Gagliano Castelferrato, Nicosia e Cerami) insieme a decine di altri cittadini, hanno occupato i locali della diga dell’Ancipa, tentando poi di chiudere le condotte del potabilizzatore che trattaprelevata dal lago artificiale. L’Ancipa è infatti l’unica fonte di acqua potabile della zona, ma l’emergenza idrica degli ultimi mesi ha fatto sì che le pur scarse riserve della diga venissero in parte reindirizzate anche a Caltanissetta, rimasta momentaneamente senz’acqua potabile a causa dei lavori sulla rete idrica. Da qui la protesta contro l’erogazione verso Caltanissetta, con addirittura il tentativo di interromperla forzatamente.La clamorosa “rivolta”, guidata dal deputato regionale nonché ex sindaco di Troina, Fabio Venezia (Pd), è stata compiuta dopo che nella notte precedente il comune di Caltanissetta aveva comunicato i risultati della riunione svolta con la cabina di regia regionale per l’emergenza idrica, che aveva stabilito la riapertura dell’Ancipa per ovviare all’approvvigionamento idrico del comune.