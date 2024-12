Ilfattoquotidiano.it - “I nani da giardino sono spaventosi! La gente ride di loro e dei proprietari: ecco perché devi nasconderli in cantina”: i consigli degli agenti immobiliari

Cidei motivi per cui una casa non si vende. Spesso inemmeno ci pensano eppure cipiccoli dettagli che posfare la differenza. Il Daily Mail ha interpellato alcunimassimi esperti nella vendita per farsi “soffiare” i motivi per i quali le case non si vendono e qualii desideri che andrebbero esauditi, a chi si candida come potenziale acquirente.Anzitutto evitate nomi di case stravaganti, gli accessori moderni in case d’epoca (“i doppi vetri di scarsa qualità e in particolare le finestre di plastica nelle proprietà d’epocaimpopolari”), i tappeti nei bagni e nelle cucineassolutamente da evitare, la terrazza deve essere in ottime condizioni (“non ci devono essere danni, insetti, assi marce o viti esposte che diventano pericoli di inciampo; una nuova sigillatura e riverniciatura completa miglioreranno l’aspetto”).