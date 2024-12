Ilgiorno.it - Fiera del lavoro. Afol e Comune danno consigli

State cercando un’occupazione? Partecipate giovedì alladel, al Palazzo Leone da Perego. La manifestazione, promossa daMetropolitana insieme al, è giunta alla terza edizione e si svolgerà dalle 9.30 alle 16.30. Saranno presenti agenzie per iled enti di formazione. Per partecipare, è possibile iscriversi al form https://forms.office.com/e/CT7p3PLBkt oppure presentarsi sul posto con il cv salvato sul cellulare. Si potranno sostenere colloqui di orientamento e di selezione con le agenzie, ma anche con i recruiter diMetropolitana per candidarsi alle opportunità lavorative. Verranno poi fornite informazioni sulle possibilità diall’estero con il servizio Eures. Spazio inoltre alle informazioni sui percorsi formativi disponibili finanziati nell’ambito del programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori), e su strumenti e incentivi previsti dalla legge 68/99, per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.