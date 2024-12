Ilrestodelcarlino.it - Ex Cierrebi Bologna, ecco il nuovo progetto: la rinascita a fine 2026

, 3 dicembre 2024 - L’ex, forse, adicembrepotrà tornare a vivere. Solo se la conferenza dei servizi e il Consiglio comunale daranno l’approvazione alpresentato da Go-Fit, società spagnola che punta alla “riqualificazione del centro sportivo”, in sinergia con l’amministrazione comunale. Il tutto, ovviamente, condito da numerose critiche da parte dei comitati cittadini, in particolare per i campi da tennis che, nel, saranno due. Un piano dal valore complessivo di venti milioni di euro, che ora è in fase di valutazione: entro febbraio si dovrà approvare o meno la proposta di Go-Fit che è un permesso di costruire “rispondendo, oltre ai vincoli cimiteriali, alle esigenze di carattere sportivo, ambientale e di mobilità - commenta l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi -.