Lanazione.it - Disabilità. La "bandiera" sulla Provincia

Leggi su Lanazione.it

Oggi, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con, lainnalzerà ladellesu Palazzo Aldobrandeschi. L’appuntamento è fissato per le 15.30, in piazza Dante, dove si terrà un flashmob, seguito da un incontro in Sala Pegaso. Durante l’evento interverranno Francesco Limatola, Lorella Ronconi, Sioli Sereni, Valerio Teodori, Sergio Loprete, Rosanna Guerri. Modera Laura Ciampini. L’evento è promosso dalla rete delle donne di Grosseto in collaborazione con la Rete antidiscriminazione grossetana e le associazioni sulle. "Lorella Ronconi, ufficiale al merito della Repubblica Italiana, collabora da tempo con la nostra Commissione – afferma Veronica Tancredi, presidente della Commissionele per le Pari Opportunità –. Conosciuta per l’impegno civico e per le sue battaglie, è un esempio di grande determinazione, una donna dalle molte sfaccettature".