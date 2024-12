Metropolitanmagazine.it - Che malattia ha Silvia Bonolis, la figlia di Sonia Bruganelli e Paolo: “Ho fatto i conti con il senso di colpa e la rabbia”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, primogenita di, è una figura che, nonostante le difficoltà, incarna la forza, la determinazione e l’affetto della sua famiglia. Nata il 23 dicembre 2002,ha affrontato, fin dai primi giorni di vita, sfide complesse a causa di problemi di salute che hanno richiesto un intervento immediato.è stata operata subito dopo la nascita: “È nata il 23 dicembre del 2002 ed è stata subito operata al cuore. Ma i danni dovuti all’ipossia postoperatoria li hanno scoperti dopo una settimana. Io avevo già capito che qualcosa non andava, ma tutti dicevano che vedevo cose che non c’erano”.Oggi, a 22 anni,nua il suo percorso di crescita, circondata dall’amore incondizionato dei genitori, che nonostante la separazione, sono sempre uniti per il bene dei loro figli.