Sport.quotidiano.net - Basket serie B. Blacks, la coop del canestro: "Obiettivo, bottino pieno in casa»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Laerativa del. Nella vittoria controle Monferrato, ihanno mandato in doppia cifra ben sei giocatori, con il solo a non esserci andato che è stato Fragonara, non al meglio a causa di un problema fisico avuto nei giorni precedenti alla partita, che ha chiuso però con 4 punti tirando soltanto una volta dal campo e due liberi. L’ottavo giocatore ad essere stato impiegato è stato Naccari che in poco più di un minuto è riuscito a rubare un pallone anticipando l’avversario. "Tutti per uno e uno per tutti" come dicevano i Tre Moschettieri ed infatti ancora una volta ihanno dimostrato che riescono a vincere se tutti danno il loro contributo. Non c’è dunque da stupirsi se la classifica sia stupenda, perché i 20 punti conquistati e il terzo posto sono un ottimo, come è da applausi la marcialinga che li ha sempre visti vincere nelle sette gare disputate.