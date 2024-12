Lanazione.it - Vertenza Iron & Logistics: “Pignorati i macchinari”

Montale (Pistoia), 2 dicembre 2024 – Una prima svolta. Lo scorso venerdì il tribunale di Pistoia “ha terminato i pignoramenti dei” presenti nelladi Montale. Primo obiettivo dell’assemblea permanente raggiunto. Spiega una nota: “Lavoratrici e lavoratori hanno presidiato la fabbrica e sono riuscite a evitarne lo smantellamento”. L’assemblea permanente è stata quindi sospesa, ma la lotta continua: “Nelle prossime settimane continueremo a mobilitarci per tornare al lavoro e ottenere il pagamento degli ultimi stipendi, con un’azienda che continua a essere latitante. La lotta proseguirà con altre forme. Ringraziamo per il sostegno tutto il territorio, che non in queste settimane ha stretto in un abbraccio questa lotta: continuiamo a restare unite e uniti, fino alla vittoria”.