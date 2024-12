Lapresse.it - Siria, Usa, Germania, Francia e Gb chiedono de-escalation

Leggi su Lapresse.it

In una nota congiunta i governi di Stati Uniti,e Regno Unito hanno chiesto una de-in. “Stiamo monitorando attentamente gli sviluppi ine sollecitiamo la de-da parte di tutte le parti e la protezione dei civili e delle infrastrutture per prevenire ulteriori spostamenti e interruzioni dell’accesso umanitario”, si legge nel comunicato pubblicato sul sito web del dipartimento di Stato americano.“L’attualenon fa che sottolineare l’urgente necessità di una soluzione politica guidata dallaal conflitto, in linea con la risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite“, si legge ancora.