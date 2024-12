Dailymilan.it - Serie A: Fiorentina-Inter come Bologna-Milan: ecco le possibili date dei recuperi

Dopo il malore occorso a Edoardo Bove la sfida traè stata rinviataleDopo ore di spavento e preoccupazione per il malore occorso a Edoardo Bove, adesso ci siroga sulla possibile data per il recupero della partita,rotta dopo solamente 17 minuti, quando il giocatore dellasi era accasciato a terra perdendo i sensi.Il calendario è davvero fitto e la sfida del Viola Park si aggiunge a un’altra partita che dovrà essere recuperata. La gara tra, valevole per la nona giornata del campionato e rinviata a causa dell’alluvione che aveva colpito il capoluogo emiliano. E’ molto probabile che entrambe le sfide vengano recuperate a Febbraio 2025. Nella giornata di lunedì 2 dicembre, poi, è in programma una riunione straordinaria per stabilire una possibile data.