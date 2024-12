Ilgiorno.it - Seregno, lite in strada: arrestato 25enne

, 2 dicembre 2024 – I Carabinieri della Compagnia dihannounaccusato di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità. I fatti risalgono al pomeriggio di venerdì 29 novembre quando i militari sono intervenuti in corso Matteotti, a seguito di una richiesta pervenuta alla Centrale Operativa della locale Compagnia Carabinieri, per unainscoppiata per motivi di viabilità. I militari hanno subito rintracciato le persone segnalate, che nel frattempo avevano raggiunto corso del Popolo dove hanno trovato l’uomo poiin evidente stato di agitazione dovuto all'abuso di alcolici. Questo, oltre a rifiutare di fornire le proprie generalità, si è scagliato contro l'auto della polizia locale che era intervenuta sul posto, sferrando violenti calci contro la carrozzeria del veicolo, danneggiandola.