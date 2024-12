Thesocialpost.it - Scioperi dicembre: treni, aerei, trasporto pubblico e banche a rischio. Il calendario completo

Leggi su Thesocialpost.it

Il mese disi preannuncia ricco di agitazioni sindacali con ben 8 giorni diche interesseranno diversi settori, dai trasporti pubblici alla sanità, dalla scuola alla cultura, fino ae comparti della giustizia. La data più critica sarà il 13, quando è stato proclamato lo sciopero generale dall’USB. L’agenda potrebbe però subire modifiche per interventi governativi, come avvenuto per lo sciopero del 29 novembre, precettato dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini.Leggi anche: Sciopero dei trasporti del 29 novembre, Salvini firma la “precettazione”Le date principali deglidiLe date principali deglidi: Sciopero del personale della Banca di Credito Cooperativo Iccrea.4: Sciopero di 24 ore dei medici delle aziende sanitarie private accreditate al SSN, indetto dalla CIMOP.