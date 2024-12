Game-experience.it - PS5, Sony rilascia 5 temi dedicati alle console PlayStation e al 30° anniversario

Leggi su Game-experience.it

ha reso disponibile una sorpresa a dir poco gradita per ogni fan, celebrando in questo modo il 30°delle proprie. Il colosso giapponese ha reso disponibile nello specifico una serie dispeciali per PS5 dal forte sapore nostalgico.Contestualmente alla pubblicazione del video “Grazie di cuore”, il colosso giapponese hato a sorpresa un aggiornamento automatico che una volta scaricato consente di selezionare dimpostazioni ben 5specialivarie.Nello specifico iin questione sono “30esimo”, “”, “2”, “3” e “4”. Fatta questa precisazione, una volta scaricato installato correttamente il nuovo software per5, accedendoimpostazioni dellaè possibile selezionare iin questione per un periodo di tempo limitato.