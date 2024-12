Iodonna.it - Panettone o Pandoro? Tradizionale o con le creme? Quest'anno tra tradizione e innovazione ce n'è per tutti. Anche per chi è in difficoltà grazie al Panettone Sospeso

Leggi su Iodonna.it

La sfida tra i dolci di Natale è un classico delle feste, con il mondo dei golosi che si divide (quasi) nettamente in due:vs, chi vince? Stando a una ricerca SWG realizzata per Deliveroo, per il 66% è ilil dolce per antonomasia da condividere con la famiglia e tra i due dolci vince sempre il primo, ma con un solo punto di percentuale. Salviamo il, due ricette e un’iniziativa antispreco X Condiviso è più buonoOltre alla bellissima iniziativa del, che si rinnovacon alcune tra le migliori pasticcerie coinvolte,Deliveroo, l’app di consegna di pasti e dolci a casa,o nayale ha lanciato il claim: “Condividi ilcon chi vuoi” e una versione del dolce in limited edition – realizzata in collaborazione con T’a Milano – disponibile sull’App e negli store Deliveroo Hop Firenze, Milano e Roma dal 25 novembre.