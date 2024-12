Sport.quotidiano.net - Ozzano aggancia la vetta. Il Bologna 2016 non frena

Giro di boa gemello e da riporre in cornice per le bolognesi della B Interregionalie New Flying Balls, che redigono entrambe la terza vittoria consecutiva continuando la scalata ai piani alti dei rispettivi gironi. Nella division C lombarda vittoria esterna, infatti, per ildi coach Giovanni Lunghini, che espugna 66-72 il parquet del Social Milano rinforzando la sesta piazza e portando il bilancio recente a 5 vittorie nelle ultime 6 partite. Pur privi di Francisco Barbotti e Giacomo Bianchini, la compagine rossoblù stringe le maglie difensive dopo i primi 20’ di gioco a favore dei padroni di casa (20-13 e 34-26 i parziali delle prime frazioni) e riesce a dare la spallata grazie alle giocate di Pietro Ugolini (18), Federico Osellieri (16) e Stefano Costantini (12).