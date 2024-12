Oasport.it - NBA, i risultati della notte (2 dicembre): i Cavaliers battono i Celtics, tripla doppia di Wembanyama decisiva per gli Spurs. Bene Lakers e Mavericks, Nuggets ko

Altrada mandare in archivio quella completata da poco in NBA, con dieci partite andate in scena tra la tarda serata italiana di ieri domenica 1°e le prime ore di oggi lunedì 2: andiamo a fare quindi un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.Affermazione casalinga dei Memphis Grizzlies (14-7) sugli Indiana Pacers (9-12) per 136-121 con 25 punti e 8 rimbalzi di Jaren Jackson Jr. e 19 punti di Ja Morant – 19 punti di Bennedict Mathurin per i Pacers. Blitz esterno degli Orlando Magic (15-7) contro i Brooklyn Nets (9-12) col punteggio di 92-100 grazie ai 20 punti di un sempre efficace Franz Wagner ed i 16 di Kentavious Caldwell-Pope – 26 punti di Cam Johnson e 20 di Dennis Schröder tra i Nets. Rispettano il fattore campo i Toronto Raptors (6-15) prevalendo sui Miami Heat (9-9) per 119-116 con 37 punti di RJ Barrett e lasfiorata da Scottie Barnes (23 punti, 10 rimbalzi e 9 assist) mentre ai vice-campioni del 2023 non bastano i 31 punti di Tyler Herro e la(13 punti e 20 rimbalzi) di Bam Adebayo ad evitarei l ko.