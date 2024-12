Ilfattoquotidiano.it - Lo strano caso delle orche che trasportano salmoni morti sulla testa: “Potrebbe essere un fashion trend”

Era da quasi 40 anni che non si verificava un fenomeno a cui nessuno è ancora riuscito a dare una spiegazione scientifica. Lo scorso ottobre, infatti, è stata avvistata un’orca che, nuotando nei pressi di Puget Sound, a Washington DC, trasportavaun salmone morto. Il fenomeno è stato documentato per la prima volta nel 1987, quando ledi tre diversi pod (raggruppamenti) erano state viste con indosso i cosiddetti “cappelli di salmone“. Sono quindi partiti gli studi per risalire a una motivazione valida scientificamente, ma quell’inusuale avvistamento non si è più ripetuto e ledi quella zona avevano smesso di trasportarein quel modo, senza che nessun ricercatore fosse riuscito a trovare una risposta.Adesso, il nuovo avvistamento riapre le speranze su unquasi dimenticato, ma chedare risposte importanti nello studio sull’intelligenza e sui comportamenti del cetaceo.