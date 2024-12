Ilrestodelcarlino.it - La Lube in casa non sbaglia un colpo. Anche Trento alza bandiera bianca

CUCINE3 ITAS TRENTINO 1 CUCINE: Chinenyeze 8, Boninfante 4, Nikolov 22, Lagumdzija 5, Podrascanin 5, Bottolo 4, Balaso (L), Gargiulo, Khanzadeh, Loeppky 9, Dirlic 10, Orduna (L), Bisotto, Tenorio. All. Medei. ITAS TRENTINO: Michieletto 26, Sbertoli 2, Pellacani 6, Rychlicki 12, Lavia 12, Gualberto 12, Laurenzano (L), Garcia 1, Bristot, Pesaresi (L), Magalini, Bartha Bela, Acquarone. All. Soli. Arbitri: Cerra e Puecher. Parziali: 25-23, 18-25, 25-22, 25-23. Note: spettatori 3.403, incasso 38.455 euro. Durata set: 31’, 26’, 31’, 32’. Non passa la capolistanel "fortino" inespugnabile dellache chiude così senza sconfitte interne il girone di andata. Quella dei cucinieri è stata una bellissima vittoria che dà forza alla squadra in vista dei prossimi impegni internazionali.