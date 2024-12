Quotidiano.net - Giornata internazionale delle persone con disabilità, verso una leadership più inclusiva

Il 3 dicembre è lacon. La ricorrenza è stata istituita nel 1992 dall'Assemblea GeneraleNazioni Unite, nello stesso giorno. Suo scopo è promuovere i diritti e il benessere di tutti in ogni ambito della società e dello sviluppo, sensibilizzando, al contempo, l'opinione pubblica sulle sfide quotidiane che alcuneaffrontano e invitando a una riflessione collettiva su questi argomenti. Il tema scelto per il 2024 è "Amplificare laconper un futuro inclusivo e sostenibile": l’obiettivo, cioè, è trasmettere l’importanza di dare sempre più voce e potere decisionale anche ai soggetti disabili affinché possano plasmare il proprio destino e contribuire attivamente alla società. Superare più barriere Achim Steiner, amministratore del ProgrammaNazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), ha sottolineato in una nota che quest’anno circa 3,7 miliardi diin tutto il mondo hanno l’opportunità di votare.