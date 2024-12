Sport.quotidiano.net - Bove, estubato e vigile: oggi nuovi esami. Palladino è già a Careggi

Firenze, 2 dicembre 2024 - La nottata è passata tranquilla. Edoardoha riposato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di. Sedato e intubato. Stamani le notizie sono buone e rassicuranti. Il centrocampista della Fiorentina è stato, respira autonomamente, èe lucido. Ha risposto alle domande che gli sono state fatte e dunque, come già anticipato dal comunicato della Fiorentina di ieri sera, sono esclusi danni neurologici e cardiologici.è uscito dunque dalla terapia intensiva e si appresta ad affrontare una giornata diapprofonditi per capire quale sia stata la causa del malore che lo ha colto al 17° minuto del primo tempo di Fiorentina-Inter. Stamani il primo a tornare in ospedale è stato mister Raffaele, fin da ieri sera accanto al suo centrocampista e ai suoi famigliari.