Ilfattoquotidiano.it - Tra gli Homo sapiens ci sono geni e stronz*: vorrei poterlo dire senza richiami al politically correct

Non amo i film di Paolo Villaggio, eccetto uno: Sistemo l’America e torno, una storia sul razzismo. Villaggio viene spedito in America (Usa) per prelevare un cestista nero; lo deve portare in Italia per un ingaggio in una squadra italiana. Il nero è una testa calda e, seguendolo, Villaggio, pur vedendo il modo infame con cui la società statunitense tratta i neri, si arrabbia per le intemperanze dell’atleta, che lo portano addirittura in prigione. Si capisce il senso del film quando, durante il colloquio tra i due, in galera, il nero dice: “Tutti i bianchirazzisti, anche quelli che credono di no. Giustificare noi sempre. Giustificare tutto è razzismo. Tu mi hai detto stronzo e mi hai detto ti spacco il muso. Allora tu non più razzista. Ti ringrazio.”Il film di Nanni Loy, del 1974, oltre al razzismo, ci mostra la pelosità della correttezza politica che, già allora, iniziava a fare capolino e che oramai pervade il nostro vivere quotidiano.