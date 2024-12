Sport.quotidiano.net - Rinascita, gran ritorno al Flaminio. Di fronte c’è una Brindisi che corre

Dicembre vuol dire ancora partite di campionato per Rbr, che dopo la lunga pausa torna in campo e sa che dovrà riaccendere immediatamente il motore. C’èale il pensierosu due binari precisi: quello della dovuta accoglienza a un amato e lontano ex come Piero Bucchi e quello dell’attenzione verso un avversario che sta andando a mille. Già, perchéin questo momento è una delle migliori squadre del campionato. "È così, non c’è dubbio – commenta Sandro dell’Agnello –. Hanno giocato la prima fetta di stagione senza alcuni titolari, ma ora il rendimento è quello di un top team. Hanno recuperato i giocatori, Bucchi è stato bravo a mettere a posto i meccanismi e adessoè molto pericolosa". Quattro vittorie nelle ultime cinque per i pugliesi e, tra gli scalpi più prestigiosi, quello di una Udine che per il resto nelle ultime otto partite ha solo vinto.