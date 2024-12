.com - OrioN, video intervista Sanremo Giovani 2024: «Amo Califano e tifo Roma, pronto per il mio debutto»

Leggi su .com

La nostra, giovane cantautoreno in gara acon il brano Diamanti nel FangoVi presentiamo la nostra, 18 anni, cantautore e chitarrista, in gara acon il brano Diamanti nel Fango (Stemma Music/Artist First), che si esibirà la sera di martedì 3 dicembre.no, tifa i giallorossi ed è cresciuto con la musica di Francoe di Antonello Venditti, presenta una canzone che racconta di una storia d’amore breve ma intensa.è attualmente impegnato nella realizzazione del suo primo EP, sotto la guida del produttore e manager Stefano Borzi (che ha lanciato artisti come Tincino e collaborato con Max Gazzè e Niccolò Fabi) e del chitarrista David Pieralisi (in tour con Alessandra Amoroso). Un progetto che promette di consolidare la presenza dinella scena musicale italiana.