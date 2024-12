Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km mass start Ruka 2024 in DIRETTA: Amundsen firma la tripletta norvegese! Graz primo azzurro. Alle 11.25 la gara femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.22:senza infamia e senza lode per gli azzurri. Buona la condotta diche è rimasto con i primi per 15 km, pagando l’ultima accelerata di Krueger. Pellegrino non si è dannato più di tanto l’anima per restare con i primi, Barp e Daprà si sono staccati abbastanza presto ma soprattutto per illa condizione potrebbe arrivare più avanti nella stagione10.21: Primadella stagione e vedendo l’andazzo si potrebbe dire prima di una probabile lunga serie, anche perchè gran parte della squadrasta lavorando con l’obiettivo di arrivare alimo della forma ai Mondiali di casa.10.19: Elia Barp è 40mo a 1’37”, Daprà è 41mo a 1’38”, Ventura 44mo a 1’36”10.18:il migliore degli azzurri è 20mo a 52?, Pellegrino 22mo a 56?10.