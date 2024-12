Ilaria Salis al corteo del Corvetto per Rami Elgaml | Sempre dalla parte di chi lotta nelle periferie

Leggi su Open.online

Nelche sabato 30 novembre sera ha sfilato nel quartieredi Milano per manifestare in ricordo di Ramy, il 19enne morto in scooter durante un inseguimento con i carabinieri nella notte tra sabato e domenica, si riconosce anche. L’eurodeputata di Avs ha pubblicato uno scattofolla che ha percorso le vie dove il giovane ha perso la vita, all’angolo tra via Quaranta e via Ripamonti a Milano. Con poche parole a corredo per esprimere la sua vicinanza a chi era in strada: «di chi, contro classismo e razzismo sistemico. Ramy vive!». Ilera partito intorno alle 19 da piazzale Gabrio Rosa, dove viveva il ragazzo e dove nei giorni scorsi si sono verificati diversi disordini. Alcuni amici di Ramy hanno esposto una grossa fotografia del ragazzo e per strada è stato affisso anche uno striscione a firma del centro sociale Lambretta con scritto: «Ma quale sicurezza? Verità per Ramy e Fares».