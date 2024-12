Ilgiorno.it - Bonifica alle ex cave Rocca. Arrivano i fondi dalla Regione: "Tuteliamo salute e ambiente"

Leggi su Ilgiorno.it

Per anni l’ampia area delle ex, situata in frazione Soriano, ha sempre rappresentato – e lo rappresenta tutt’ora – un pericolo ambientale a causa dei materiali inquinanti stoccati e dispersi nel terreno. Due aziende chimiche hanno lavorato su quel sito. Ma adesso, concretamente, si possono contare i giorni che porteranno alladell’area.Lombardia, approvando il programma annuale di intervento per l’attuazione delle misure di prevenzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti per l’anno 2024, ha destinato 2,1 milioni di euro per il risanamento di quest’area. Dagli anni Sessanta sul terreno lungo la strada che porta a Cisliano, hanno operato la Siro srl (azienda che gestiva un’attività di rigenerazione, mediante trattamento acido con terre, di oli minerali usati provenienti da attività industriali e da trasformatori elettrici) e la Reol srl (che si occupava dello stoccaggio e della miscelazione di oli usati ed emulsioni oleose).