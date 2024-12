Atac completati i lavori per 38 milioni L’anno prossimo ne investiremo 43

Ilrestodelcarlino.it - "Atac, completati i lavori per 3,8 milioni. L’anno prossimo ne investiremo 4,3"

Presentate dall’di Civitanova tre nuove opere in funzione e che chiudono il piano investimenti del 2024. Si tratta dell’espansione dell’impianto fotovoltaico per l’acquedotto, della manutenzione delle vasche del depuratore e della realizzazione di nuovi locali per i dipendenti. Un investimento complessivo di circa 930mila euro. I pannelli dell’impianto fotovoltaico sono stati istallati nell’area attorno alla stazione di pompaggio della rete idrica, a sud del casello autostradale. I primi moduli risalgono al 2021, avevano una potenza di picco di circa 300 chilowatt (307mila chilowattora), ora si arriva a un megawatt (oltre mille chilowattora). "Copriamo – spiega il presidente diMassimo Belvederesi – il 67% del fabbisogno della stazione dell’acquedotto. Ma è stata stimata una produzione che ci permette anche di vendere al gestore l’energia prodotta in eccesso.