Sci di fondo Coppa del Mondo 2024 2025 | a Ruka 4 azzurri passano il taglio delle qualificazioni

Si è aperta con lemaschili e femminili la mattinata dideldi sci di. In Finlandia è in programma la prima gara sprint a tecnica classica di questa nuova stagione e avremo qualche rappresentante italiano/a nelle fasi finali odierne. Tra gli uomini ovviamente il miglior tempo l’ha fatto registrare Johannes Klaebo con 2’22?59 davanti all’austriaco Benjamin Moser e al padrone di casa Niilo Moilanen. Avanzano sia Federico Pellegrino, che ha chius con il 20° tempo, che Michael Hellweger, giunto invece 26°. Fuori, invece, Davide Graz (49°) e Francesco De Fabiani (59°). Tra le donne in testa alla classifica Jasmi Joensuu, che ha preceduto la connazionale Amanda Saari, mentre in terza piazza troviamo Linn Svahn. Superano ilsia Nicole Monsorno (13esima) che Caterina Ganz (19esima).