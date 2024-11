Corrieretoscano.it - Savino Del Bene Scandicci alla prova della quinta forza del campionato Chieri

Leggi su Corrieretoscano.it

– Dopo tre trasferta fra Italia ed Europa ladeltorna a Palazzo Wanni per affrontare. SebHerbots e compagne stiano attraversando un buon momento dal punto di vista dei risultati ottenuti (6 i successi consecutivi delle toscane, l‘ultimo dei quali ottenuto in Polonia contro il Bielsko-Biala), l’avversario che le toscane si troveranno di fronte nella decima giornata del girone d’andata non permetterà particolari distrazioni.Le collinari hanno infatti collezionato lo stesso numero di vittorie delle scandiccesi, anche se con una gara giocata in più, riuscendo a sconfiggere tra le altre l’Igor Gorgonzola Novara nella gara d’esordio e mettendo in seria difficoltà anche le campionesse d’ItaliaProsecco Doc Imoco Conegliano.Il fischio d’inizio è previsto per domenica 1 dicembre alle 16.