Secoloditalia.it - Povera Elly, snobbata da Landini e accerchiata dai riformisti. Bonaccini torna alla carica

Chi l’ha vista in piazza ieri a gridare contro la manovra del governo? Nessuno.Schlein, esclusa dal palco rosso di Bologna dstar, il day after si becca pure le tirate d’orecchie di Stefano. L’ex governatore emiliano, oggi parlamentare europeo, storico sfidante della segretaria ai tempi delle primarie, le ruba la scena con l’affollata assemblea romana di Energia Popolare, la sua corrente che si rimette in moto. Finita la lunga apnea elettorale isono pronti per un 2025 scoppiettante. Contra ici sono i due governatori usciti vittoriosi dalle urne, Stefania Proietti in Umbria e Michele De Pascale (in collegamento) in Emilia Romagna. E campioni di preferenze come Antonio Decaro.Schlein all’angolo, ino all’attaccoLe parole chiave dell’intervento disono una chiara svegliasegretaria.