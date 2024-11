Ilrestodelcarlino.it - "Potenza Picena cinica, Mogliano quadrato"

Fabio Carucci, allenatore del Montemilone Pollenza, presenta l’11ª giornata del girone C di Prima categoria, si gioca oggi. Belfortese-Portorecanati: "La squadra di casa sa farsi rispettare sul suo terreno, penso che possa aggiudicarsi l’intera posta in palio". Camerino-Urbis Salvia: "L’Urbis Salvia è una formazione che non si dà per vinta nonostante la pesante penalizzazione, il Camerino è favorito e potrà assicurarsi i 3 punti ma dovrà sudare". Folgore Castelraimondo-Argignano: "C’è la novità del tecnico sulla panchina della Folgore (Angelo Ortolani, ndr), ritengo che la squadra abbia i mezzi per la vittoria ma dovrà prestare attenzione perché l’Argignano sta giocando bene". Montecosaro-Montemilone Pollenza: "Ci attende una partita complicata e maschia". Passatempese-Montecassiano: "Ultimamente il Montecassiano ha un po’ rallentato, la Passatempese sul suo campo ha lasciato pochi punti: può terminare in parità".