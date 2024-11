Lanazione.it - Partita finita 38-0, la Figc detta le regole: “L’importante è giocare, non il risultato”

La Spezia, 30 novembre 2024 – Una valanga di gol in unafra bambini e bambine. Sta facendo discutere il clamoroso 38-0 emerso in un match del campionato Pulcini fra Spezia e Ceparana (in campo con una squadra di sole bambine), anche se sin dal primo momento fra le due società interessate non c’è stato nessun tipo di problema, ma solo immediati chiarimenti su una situazione comunque anomala. In passatocosì si sono già verificati in ambito giovanile (con una valanga di polemiche), fra gli adulti invece il record assoluto è quello dellaAustralia- Samoa Americane fini 31-0. Solo la scorsa settimana invece nel campionato di Eccellenza femminile ligure il Carpena ha vinto a Serra Riccò 23-2. In ambito giovanile la domanda è: si può fare qualcosa per evitare situazioni del genere fra bambini e bambine così piccoli? “Il Settore giovanile scolastico dellanon appartiene alla Lega nazionale dilettanti, ha regolamenti chiari ed è competenza dei vari Comitati regionali – dice Debora Storti, responsabile settore Femminile della Liguria – Quello nazionale è chiaro: in questi campionati è permesso ilanche tra squadre maschili e femminili”, come accaduto fra i bimbi dello Spezia e le bambine del Ceparana, uscite dal campo sotto una valanga di gol, quasi uno al minuto.