Calciomercato.it - Milan, rivoluzione a centrocampo: da Ricci a Belahyane, il punto

Leggi su Calciomercato.it

Nel 2025 ilpotrebbe cambiare volto in mediana: oggi sono solo due le certezze, Tijjani Reijnders e Youssouf FofanaNonostante la diffida, Youssouf Fofana sarà in campo anche stasera, nella sfida contro l‘Empoli. Paulo Fonseca correrà il rischio di perderlo contro l’Atalanta, perché non si fida dei sostituti.: da, il(LaPresse) – Calciomercato.itIl messaggio lanciato ieri dal tecnico portoghese, in conferenza stampa, è stato più che chiaro: Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek faticano a rimpiazzare sia il francese che Tijjani Reijnders. L’ex Monaco e l’olandese sono così costretti, dunque, a giocarle proprio tutte. E’ evidente, che serve correre ai ripari per mettere a disposizione di Paulo Fonseca una mediana più ricca e lunga.Il rientro di Ismael Bennacer può risolvere solo parzialmente il problema, anche se non va dimenticato che il Diavolo in estate ha provato in tutti i modi a cederlo.