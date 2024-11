Ilrestodelcarlino.it - Lancia bottiglia contro negoziante. Poi gli rovescia il banco della frutta

Le noci e le castagne rotolavano per terra, i coccidi birrata sparsi sui sampietrini. Ieri, in piazzale Lazzarini, intorno alle 19 una lite tra il titolare dell’ortoed un extracomunitario, probabilmente di origine nord-africana, ha scosso la tranquillità del venerdì sera di Pesaro, lasciando i cittadini scossi e spaventati dall’accaduto. Secondo le ricostruzioni, il titolare stava mangiando una banana all’esternosua attività quando, tutto d’un tratto, l’extracomunitario si è avvicinato prendendolo in giro con battute di cattivo gusto. A fronte di queste provocazioni, il titolare dell’ortoa scacciato il ragazzo, facendolo allontanare. Ma quest’ultimo è tornato brandendo unadi birra vuota e, appena visto il commerciante, gliel’hata addosso, mancandolo, mandogli poi per terra i prodotti esposti.