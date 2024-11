Secoloditalia.it - Insulto osceno alla Meloni su La7?. Ceccarelli: “Atreju, a tro…”. Sessismo ipocrita a sinistra (video)

Leggi su Secoloditalia.it

“Esprimiamo piena solidarietà a Giorgia, vittima dell’ennesima battuta sessista pronunciata in un programma tv su, da un giornalista di Repubblica“. Sono le parole di Tommaso Foti dopo avere ascoltato un intervento-choc a Propaganda live. Se anche un notista politico come Filipposi inchina al cabaret più becero vuol dire che il giornalismo difrutta. Grave l’uscita del giornalista che ha storpiato il nome– ricavandone unirriferibile – nel corso di un intervento sbracato nel programma. Che pure passa per essere un'”avanguardia” illuminata del pensiero di. Ritorna, la kermesse di FdI dall’8 dicembre a Roma e nella trsmissione di Zoro si pensa bene di svilirla. La presa in giro riesce talmente male, con unirricevibile in qualunquw contesto (“a Tro.