In mostra Futurismo e Graffitismo | L’arte ribelle che sfida la società

Un confronto inedito tra due movimenti artistici in apparenza lontani fra loro, ma capaci di svelare sorprendenti punti di contatto: ilitaliano e ilamericano, le due correnti di inizio e fine ‘900, dialogano nellaVisions in motion, da oggi al 23 marzo alla Fabbrica del Vapore di Milano. Una galleria di 150 opere realizzate da 39 artisti, di cui 23 writers e 16 futuristi, dove si evidenzia un’insospettabile continuità fra i due movimenti. Non solo nella comune ossessione per il dinamismo e nell’utilizzo del colore come strumento di rottura, ma anche nello spirito, nella volontà di rompere con i canoni del passato, oltrepassando i tradizionali spazi del. L’esposizione, inedita in Italia, è prodotta da Navigare srl e curata dal critico d’arte americano Carlo McCormick.