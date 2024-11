Ilfattoquotidiano.it - Europa Verde, Bonelli rieletto portavoce: “Per arrivare al governo serve unire l’opposizione. Obiettivo di Avs sfondare il 10%” | L’intervista

“Siamo pronti per governare l’Italia e ci candidiamo a farlo. Per arrivarci dobbiamo costruire l’unità delle opposizioni e ricostruire una connessione sentimentale con il nostro popolo, senza riproporre gli errori del passato. Il nostrodev’essere portare l’Alleanza Verdi e Sinistra a superare il 10%”. Angelosogna in grande nel manifesto con cui è statodi, in tandem con l’avvocata napoletana Fiorella Zabatta. L’assemblea nazionale del partito, riunita a Chianciano Terme (Siena) con il titolo “Terra di pace”, ha eletto anche lo storico attivista ed ex parlamentare Marco Boato nel ruolo di presidente garante e i deputati Luana Zanella e Francesco Emilio Borrelli coordinatori della Direzione nazionale; un altro deputato, Filiberto Zaratti, sarà il nuovo presidente dell’Assemblea, insieme all’assessora all’Ambiente di Milano Elena Grandi.