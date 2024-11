Lapresse.it - Crosetto: “A chi attacca la polizia anche sanzioni economiche”

Leggi su Lapresse.it

Il ministro della Difesa, Guido, commenta i disordini durante il corteo per lo sciopero generale di venerdì 29 novembre a Torino, in cui i manifestanti si sono scontrati con le forze dell’ordine e hanno bruciato le foto di alcuni ministri, tra cui lo stesso. “Iniziano, e da due giorni, con manifestazioni ‘pacifiche’ (in realtà, violente nei modi e nei toni) per esprimere una (presunta) ‘opinione’. Finiscono con atti violenti e attacchi (loro) contro la. Attacchi violenti e antidemocratici, come tutti quelli che hanno gli occhi per vedere hanno potuto vedere. Ora, dato che le pene previste per tali reati, non hanno, evidentemente, abbastanza forza di deterrenza, forse è arrivato il momento di sommare, allepenali, quelle“, ha scritto su X il titolare della Difesa.