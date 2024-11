Tvzap.it - Cade albero all’università in Italia, studenti feriti

Terribile incidente avvenuto quest’oggi in un’università in: unè caduto all’interno di un campus universitario. Tresono rimastie sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale. La vicenda è avvenuta poco dopo le 13 forse a causa delle forti raffiche di vento. (Continua.)Leggi anche: Terremoto inquesta mattina: dov’è stato l’epicentroLeggi anche: “Domenica In”, scontro acceso in diretta: coinvolta Mara VenierOggi, poco dopo le 13, unè caduto in un campus universitario, ferendo tredi 20, 25 e 48 anni. Tutti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Il grosso pino di ben 15 metri sarebbe caduto a causa delle forti raffiche di vento che si stanno abbattendo sul paese da alcune ore.