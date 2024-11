Torino-Napoli Conte in conferenza stampa oggi in tv | canale orario e diretta streaming

Leggi su Sportface.it

Antonioparleràina due giorni da, match valido per la quattordicesima giornata della Serie A 2024/2025. L’allenatore degli azzurri, che sono in vetta al campionato a +1 su tante inseguitrici, vuole sfruttare il momento fortemente negativo della quadra piemontese per tentare il blitz e avvicinarsi sempre più all’obiettivo. A Castel Volturno c’è molta attesa pe le parole del mister.ANTONIOINAntonio, come detto, parleràina due giorni da. L’appuntamento è fissato alle ore 14.30 di venerdì 29 novembre e con tutta probabilità sarà ilYoutube del club partenopeo a trasmettere le parole del mister salentino. Sportface.it, in ogni caso, vi proporrà lascritta in tempo reale.