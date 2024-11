Ilfattoquotidiano.it - Tokayev, la spina nel fianco di Putin: il presidente kazako difende l’Onu e non la guerra in Ucraina

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ieri ad Astana, Kazakhstan, durante la riunione Csto (Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva), ilrusso ha assicurato che è cominciata la produzione in massa del missile balistico intercontinentale Oreshnik, quello che l’Europa ha iniziato a temere dopo l’attacco alle strutture industriali e militari di Dnipro avvenuto la settimana scorsa. Durante l’incontro dei vertici dell’Alleanza militare stretta tra i sei Paesi ex sovietici (grande assente quest’anno tra i partecipanti l’Armenia, che ha fatto sentire il suo scontento per il mancato intervento e necessario supporto del Cremlino nelle diatribe contro l’Azerbaijan),ha dichiarato che la Federazione continuerà a rispondere agli attacchi compiuti con armi occidentali contro il territorio russo e che, insieme al suo ministero della Difesa, sta valutando e selezionando i nuovi obiettivi contro cui scagliare i missili a medio raggio: nel mirino ci sono, ha detto, anche i centri del potere di Kiev.