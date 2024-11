Corrieretoscano.it - Spaccata alla gioielleria con l’auto rubata: via orologi per 10mila euro

REGGELLO – Sfondano la vetrina di unae portano viadi valore. È successo nella notte fra il 28 e il 29 novembre in via Guido Monaco a Reggello, in provincia di Firenze. A intervenire sul posto, dopo che si era attivato l’impianto d’rme del negozio, i carabginieri dell’aliquota radiomobile di Figline Valdarno. Ignoti, usando come ariete un’autovettura provento di furto, hanno danneggiato la vetrina ed asportatoCartier del valore di circa. Subito dopo si sono datifuga a bordo di un’altra autovettura.Le indagini, per individuare i malviventi, sono a cura dei carabinieri della compagnia di Figline e Incisa Valdarno.