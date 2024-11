Iltempo.it - Sciopero generale, due cortei e domenica ecologica: weekend da incubo

Leggi su Iltempo.it

Si annuncia un fine settimana da "fine pena mai" per i romani, in una capitale paralizzata dal combinato disposto di scioperi, manifestazioni, cantieri e, dulcis in fundo, la. La tre-giorni di blocchi e rallentamenti inizierà già oggi di primo mattino: «Saranno possibili soppressioni di bus e treni dalle 9 alle 13», avverte Cotral a causa delloche coinvolgerà anche i mezzi dell'Atac.ridotto a 4 ore, però sostenuto da un doppio corteo. Una manifestazione, dalle 9 alle 13, partirà da piazza dell'Esquilino e giungerà a via dei Fori Imperiali dopo aver percorso via Cavour e largo Corrado Ricci. L'Atac avverte: «Possibili deviazioni». L'altro corteo, dalle ore 10 alle 14, partirà da piazza Indipendenza e giungerà a piazza Barberini percorrendo le vie Goito, Cernaia, Pastrengo, Parigi, Romita, e Vittorio E.